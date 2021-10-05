الشرطة تداهم مقر قناة شعبيات في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تباشر الأجهزة المعنية التحقيق في مخالفات قناة شعبيات بعد مداهمة مقرها بشقة في حي العجوزة شمال الجيزة.

وبينت التحقيقات أن القناة بدون ترخيص، ويتخذ القائمون عليها وحدة سكنية بالعجوزة مقرًا لها فضلا عن بث مواد مصورة من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.

بالعرض على اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وجه بإعداد مأمورية تستهدف مقر القناة تحت إشراف نائبه اللواء عاصم أبو الخير، والتحفظ على الأجهزة والمواد المصورة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة استهدفت مأمورية القناة بقيادة العقيد حسام بكير رئيس إدارة مباحث المصنفات الفنية بالجيزة، وتم ضبط موظف ومصادرة أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مقلدة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.