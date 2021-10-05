كاميرات المراقبة توثق جريمة "قتيل الشهامة" في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو مدته دقيقة و10 ثوان وثق اللحظات الأخيرة في مقتل شاب على يد آخر؛ دفاعا عن شقيقته التي تعرضت للمضايقة من بعض الصبية.

كاميرات المراقبة رصدت تفاصيل الواقعة التي باتت حديث أهالي قرية ترسا مركز أبو النمرس جنوب الجيزة خلال الساعات القليلة الماضية.

وتهظر اللقطات حالة من الهرج والمرج خارج سرادق حفل زفاف بالقرية بينما يسرع المتهم إلى حمل حجر ليباغت الضحية بضربة من الخلف ثم تراشق الطرفان بالحجارة قبل نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من أحد المستشفيات بوفاة شاب عشريني متأثرًا بإصابته بضربة بالرأس بدائرة مركز أبو النمرس.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب توصلت إلى أنه أثناء حضور شاب يدعى "مصطفى" يبلغ من العمر 22 سنة وأخته حفل زفاف تعرضت الأخيرة لمضايقة من أحد الأشخاص ما أثار غضب شقيقها.

مشادة كلامية وقعت بين الأخ والطرف الثاني تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الأخير على الأول بحجر بمنطقة الرأس لتسيل منه الدماء.

نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم قبل أن يفارق الحياة في اليوم التالي. وتحفظت قوات الشرطة بقيادة الرائد عبدالباقي أمين على المتهم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.