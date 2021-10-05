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إصابة ٣ أشخاص في انقلاب حافلة أعلى محور ٢٦ يوليو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب ٣ أشخاص في انقلاب حافلة أعلى محور ٢٦ يوليو، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الادارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعينة أعلى المحور بوقوع حادث ووجود مصابين.

تبين بالفحص والمعاينة انقلاب حافلة أعلى المحور نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق بين منطقتي العجوزة وكرداسة.

أسفر الحادث عن إصابة ٣ أشخاص نقلوا إلى أقرب مستشفى، وتم تجنيب الحافلة نهر الطريق؛ لتسيير حركة المرور.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة بالواقعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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