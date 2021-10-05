شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل ولشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لنصر السادس من أكتوبر.

وقال المستشار عزت أبو زيد خلال تهنئته، أن ذلك النصر العظيم، الذى حقق فيه المصريون معجزة باهرة بكافة مقاييس العلوم العسكرية، والذى جاء ليعلم العالم بأسره كيف قهرت مصر المستحيل، وكيف استطاع أبطالها استعادة أرضها الطاهرة، ليكتب شهداء مصر الأبرار بدمائهم الزكية سطور ملحمة كبرى فى أنصع صفحات التاريخ، كانت وستظل شاهدة على مضاء عزيمة هذا الشعب وقوة إرادته، داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم وأن يحفظ شعب مصر، وأن يحفظ بعنايته أبطالها من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يقفون سداً منيعاً وسلاحاً ماضياً فى وجه كل من أراد بها السوء، وكل عام وسيادتكم وكل شعب مصر العظيم بكل خير.