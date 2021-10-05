شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الفيضانات تغرق شوارع لندن وتتسبب فى فوضى بحركة المواطنين والمرور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت الأمطار الغزيرة أجزاء من بريطانيا بين عشية وضحاها، مما جعل المواطنين يواجهون فوضى وأزمة في التنقل عبر الطرق التى غمرتها المياه هذا الصباح، حيث حذر مكتب الأرصاد الجوية من أن بعض المناطق قد تشهد ما يصل إلى ثلاث بوصات من الأمطار اليوم، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تم إصدار تحذيرات من مكتب الأرصاد الجوية حيث تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في أجزاء من البلاد بما في ذلك لندن حيث تأثرت الطرق وشبكات النقل.



التقرير من الديلى ميل

يقول خبراء الأرصاد أن منطقة سانت جيمس بارك في لندن سجلت 26 ملم أو أكثر من الأمطار هذا الصباح، بينما تظهر مقاطع الفيديو من منطقتي نايتسبريدج وهامرسميث المجاورتين فيضانات عميقة أثرت على الطرق والشركات.



الامطار تغرق الشوارع



مياة الأمطار تملئ الشوارع



مياة الأمطار تعيق حركة المرور



رجل طوارئ يحمل سيدة على ظهره لتعبر المياه



رجال الطوارئ يصرفون مياه الفيضانات عبر المجارى المائية

في غضون ذلك، حذرت هيئة النقل في لندن ( TfL ) من تأخيرات شديدة على خطوط الدائرة والمقاطعات صباح اليوم بسبب الفيضانات التي تسببت في مشاكل في الإشارات.

أكد مكتب الأرصاد الجوية أنه بين منتصف الليل والساعة 6 صباحًا هذا الصباح، شهد سانت جيمس بارك في لندن هطول أمطار 35 ملم بينما شهد ستورينجتون في غرب ساسكس 30 ملم وسوق بوسورث في ليسترشاير 29 ملم.

تم تحذير الركاب من توقع حدوث اضطراب بسبب سوء الأحوال الجوية الذي من المقرر أن يكون صافياً بنهاية اليوم قبل موجة طقس أكثر إشراقًا طوال بقية الأسبوع.