شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الطالب المخالط لإصابة مؤكدة يعزل 14 يوما بالمنزل بعد تقديم تقرير طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب المخالط لحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يعزل فى المنزل لمدة 14 يوما بعد تقديم تقرير طبى من ولى الأمر، على أن يتم المتابعة لحالة الطالب من قبل وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن ولى الأمر يقدم ما يفيد بوجود إصابة مؤكدة للحالة ومن ثم الشخص المخالط يعزل فى المنزل.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعًا بالفيديو كونفرانس، مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات؛ لاستعراض الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، وعدد من قيادات وزارتى التربية والتعليم والصحة والسكان.

وأشاد الدكتور رضا حجازي بالتعاون مع وزارة الصحة فى العديد من المجالات، ومن بينها توفير عام دراسى آمن وفق خطة وقائية تعمل على الحفاظ على جميع عناصر المنظومة التعليمية.

وشدد حجازى على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي و مصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ونبه حجازي على مديري المديريات بالانتهاء من وضع الجداول المدرسية ووضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس والفصول لتحقيق سبل التباعد الاجتماعى بين الطلاب، ومن بينها استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة أو تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية ووفقًا لظروف كل محافظة، وضرورة الالتزام بما جاء بالكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/2022؛ الصادرة من وزارة الصحة والسكان؛ قطاع الطب الوقائي، والتي تم رفعها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس، مع عدم دخول العاملين بالمدارس إلا بعد تلقى اللقاح أو يتم أخذ مسحة له مرتين أسبوعيًا حتى يتلقى اللقاح حرصًا من الدولة على صحة أبنائها.

كما وجه مديري المديريات بتشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة؛ بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية الواردة في خطة وزارة الصحة، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما يجب توافر الموارد اللازمة والمناسبة لتطهير الأسطح ودورات المياه بالكلور السائل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.