شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يضع أكاليل الزهـور علـى قبـر الجنـدى المجهـول والسادات وعبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها وضع الرئيس السيسى أكاليل الزهـور علـى قبـر الجنـدى المجهـول والسادات وناصر فى الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة انتصارات أكتوبر

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن بعد غد الخميس الموافق 7 أكتوبر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973، وذلك بدلا من الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر 2021.

واتس آب: عودة خدماتنا بنسبة 100%

أعلنت منصة "واتس آب" للدردشة، عودة خدماتها مرة أخرى بعد انقطاعها لساعات على مستوى العالم، وقالت المنصة ــ في تدوينة عبر موقع التغريدات المُصغرة تويتر، صباح اليوم الثلاثاء : " عدنا الآن ونعمل بنسبة 100%.. شكرًا للجميع حول العالم على صبركم بينما عملت فرقنا بجد لاستعادة خدمات واتس اب.. نحن نقدر حقًا ونشعر بالتواضع بسبب اعتماد الأشخاص والمؤسسات على تطبيقنا كل يوم".

الإسكان: طرح 6 قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة تعليمية وتجارية وإدارية بمدينة الشروق

أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على المواقع المقترحة لطرح 6 قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة تعليمية وتجارية وإدارية بعدة مناطق بالمدينة، وذلك بنظام التخصيص الفوري، بهدف دعم الخدمات لسكان المدينة، وتوفير متطلبات المستثمرين.

الضرائب: إلزام المتصرف بإخطار المأمورية بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية "أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (491 ) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتى " فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (٨عقارى)، ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأى وسيلة إلكترونية على النموذج ( 16 مكرر حصر) .

كيروش لجماهير مصر قبل مباراتي ليبيا بتصفيات كأس العالم: عازمين على أن نكون أفضل واقوى

وجه البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى رسالة لجماهير مصر قبل مباراة مصر المقبلة أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث نشر صورة له مع جهازه الفني، عبر حسابه بموقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق :"الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها ضمان النجاح هي العزم دائمًا على أن نكون أفضل وأقوى ، ومن خلال التفكير في فوز الفريق".

محامى كهربا لليوم السابع: الحكم بقضية اللاعب فى نوفمبر بعد خطابات كاس

كشف التونسى على عباس محامى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى آخر مستجدات استئناف اللاعب على حكم الاتحاد الدولى فيفا بتغريمه 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح الزمالك بعد انتقاله للأهلى.

محمد صلاح يغادر مطار القاهرة الدولى متجهاً لمعسكر المنتخب فى برج العرب

غادر النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى مطار القاهرة الدولى بعد قدومه من إنجلترا، منذ قليل، متوجهاً إلى برج العرب، حيث معسكر المنتخب الوطنى استعداداً لمواجهتى ليبيا يومة 8 و11 أكتوبر الجارى، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

مؤمن زكريا لـ زوجته: عيد ميلاد سعيد ياحياتى ربنا يخليكى ليا

حرص النجم مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته ريهام الشيمى والتغزل بها، ونشر عبر ستورى حسابه على إنستجرام، فيديو مركب به العديد من الصور لهما معا، معبرا عن حبه لها.

فى عيد المعلم.. 10 مكتسبات المعلمين فى عهد السيسى.. 6 مليارات و100 مليون لتحسين أوضاع المعلمين بزيادة البدلات والمكافآت.. تعديلات لتشديد عقوبة التعدى على المعلم.. أكبر حركة ترقيات لـ381 ألف معلم

بالتزامن مع الاحتفال بـ"يوم المعلم العالمى"، المقرر له 5 أكتوبر من كل عام، حصل المعلمين منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى على عددا من المكتسبات، والتى عكس من خلالها الرئيس أنه يضع المعلمين ضمن أولوياته، لتحقيق الرضا الوظيفى للمعلم من خلال تحسين أوضاعه المادية والمعيشية ليتمكن من الإبداع فى عمله، بما ينعكس إيجابيا على العملية التعليمية والرسالة السامية التى يؤديها معلمو مصر البالغ عددهم نحو 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و700 ألف من باقى العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى.

الرئيس السيسى يضع أكاليل الزهـور علـى قبـر الجنـدى المجهـول والسادات وناصر فى الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر.. ويرأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ويصدر قرارا بترقية قائد قوات الدفاع الجوى لرتبة فريق

قام الرئيس عبد الفتـاح السيسى بوضع أكاليل الزهـور علـى قبـر الجنـدى المجهـول والـزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، ويرأس إجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

48 ساعة على غلق القيد فى أهدأ ميركاتو بالكرة المصرية.. الأهلى يكتفى بالصفقات الأربعة.. ثلاثى الزمالك الجديد يترقب مصيره بسبب أزمة القيد.. الإسماعيلى ينتظر صفقة أخيرة.. والكرتى آخر مستجدى بيراميدز حتى إشعار آخر

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب القيد الصيفى والمقرر له 7 أكتوبر الجارى، قبل انطلاق الموسم الجديد المقرر بدايته يوم 25 أكتوبر الجارى، حيث انطلاق مسابقة الدورى العام فى نسختها الجديدة، التى تم الاستقرار على إقامتها بالشكل الطبيعى من نظام الدورين بعد اتفاق أغلب الفرق على ذلك خوفاً من تغيير النظام بسبب التوقفات الدولية المرتقبة.

لقاء مؤجل منذ 52عاما.. «الخليج 365» ينجح فى عقد لقاء بين بطلى حرب أكتوبر.. اللواء نبيل أبو النجا: لم أتوقع حدوث اللقاء أبدا.. وأسامة المندوه: طبيعة عملى حالت دون لقائنا.. ويكشفان قصة جمعتهما خلف خطوط العدو

ذلك اللقاء كان مقررا له أن يحدث منذ 52 عاما تقريبا، حينما كان الصديقان، أسامة المندوه ونبيل أبوالنجا، فى الدفعة 51 بالكلية الحربية، وكان مقدرا لهما أن يتزاملا طوال تلك العقود، لكنهما تقابلا مرة وحيدة بعد تخرجهما عام 1969 تقريبا فى مدرسة أنشاص، وهى أحد معسكرات التدريب التابعة للقوات المسلحة المصرية، التى كانت تجهز أبناءها وتعدهم فى حرب الاستنزاف، وصولا لحرب أكتوبر 1973، والتحق كل منهما بسلاح مختلف، وكان كلا الرفيقين مميزين فى مجاله، سواء الصاعقة أو الاستطلاع، ويعملان خلف خطوط العدو، كان الضابطان فى القوات المسلحة المصرية نبيل أبوالنجا وأسامة المندوه من الأبطال المميزين للغاية، فكلاهما له بطولات خاصة، سجلها الأول فى كتاب باسم «رحلة إلى جهنم»، وسجل الثانى بطولته فى كتاب باسم «خلف خطوط العدو»، وكلا البطولتين تستحقان أن تسجلان فى عمل درامى للتاريخ، يحكى سيرة الأبطال الذين شاركوا فيهما، ويسرد التفاصيل التى تحمل كنوزا من التضحية والفداء، قاما بها البطلان والمجموعة التى عملت معهما، ونعود لعام 1969 حينما تفرق الصديقان كل فى طريقه، فأكمل اللواء نبيل أبوالنجا فى الصاعقة المصرية، واستمر اللواء أسامة المندوه فى الاستطلاع ثم التحق بجهاز المخابرات العامة المصرية، حتى تخرج فيها وكيل أول، لكن الأقدار لم ترتب لهما لقاء طوال 52 عاما، حتى قررنا فى «الخليج 365» تنسيق ذلك اللقاء، لعله يحمل تفاصيل تفيد الأجيال، ورسائل يمكن الاستفادة منها والاسترشاد للأجيال القادمة، واعتمدنا على تسجيل تلك اللحظات على تليفزيون «الخليج 365»، فقررنا ومجموعة العمل أن نضع ذلك فى منتج وثائقى بعنوان «لقاء مؤجل» يعتمد فى مضمونه على لقاء البطلين بعد 52 عاما تقريبا.

"التموين" تطرح منتجات حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 20%.. 65 جنيها للعبوة الكيلو.. عبوة فاخرة بالمكسرات 3 كيلو بـ350 جنيها.. ومخابز القاهرة الكبرى: خصم إضافى 10% على الكميات الكبيرة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بطرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة وعددها 15 منفذا بمحافظات القاهرة والجيزة بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25 % مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى .

قراران جمهوريان بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهدين للبحوث

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرارين للرئيس عبد الفتاح السيسى.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء هيئة قومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية

نشرت الجريدة الرسمية، عددا من القرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء من بينها إنشاء هيئة قومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية واعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية والمسند تنفيذه لإدارة الأشغال العسكرية من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء.

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب المصرى بالذكرى 48 لنصر أكتوبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

الداخلية تداهم بؤرا إجرامية وتضبط مخدرات بقيمة 35 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام- الأمن المركزى) ومختلف مديريات الأمن والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بقطاع أكاديمية الشرطة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

مصر والسعودية توقعان عقود مشروع الربط الكهربائى بتكلفة 1.8 مليار دولار

بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى و الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية وقعت الشركة السعودية للكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

أجواء مائلة للبرودة ليلا.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 إلى الأحد المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

الرئيس السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول وجمال عبد الناصر والسادات

قام الرئيس عبد الفتـاح السيسى، بوضع أكاليل الزهـور علـى قبـر الجنـدى المجهـول والـزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

الرئيس السيسى يصدر قرارا بترقية قائد قوات الدفاع الجوى إلى رتبة "فريق"

أصدر الرئيس السيسى قراراً بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازی عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوى إلى رتبة الفريق.

مصطفى مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسى بتقديم كل الدعم الممكن للبنان الشقيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني وحضر المقابلة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير علي الحلبي، سفير لبنان لدى القاهرة.

إصابة 5 أشخاص برش خرطوش فى مشاجرة بين عائلتين بطنطا

أصيب 5 أشخاص برش خرطوش في أماكن متفرقة إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، بسبب خلافات بين أفراد من العائلتين، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعي بطنطا، وإلقاء القبض على عدد من المتهمين.

استمرار فتح معبر رفح البرى من الجانبين للعبور والمساعدات

استمر فتح وتشغيل معبر رفح البرى اليوم الثلاثاء، من الجانبين، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وأشارت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر إلى استمرار الفتح والتشغيل اليوم لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، مع استمرار إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

الحكومة تنفى تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ا تردد من أنباء بشأن تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا، وأنه لا يوجد أي أدلة علمية على تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا على مستوى العالم، مُشددةً على أمان وفاعلية مصل الإنفلونزا وكذلك لقاحات فيروس كورونا على المواطنين، مع إمكانية تلقيهما بشكل طبيعي دون وجود أي خطورة أو تعارض بينهما، حيث يؤدي كل منهما وظائفه الخاصة به، على أن يكون هناك فارق زمني بينهما 14 يوماً، لتخفيف أي أعراض جانبية قد تظهر على متلقي اللقاح، مُهيبةً بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية للتحقق من أي معلومات دوائية قبل تناولها، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وزراء التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربى يتابعون مستجدات منظومة إدارة المخلفات

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى و الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع اجتماعاً موسعا بمقر وزارة التنمية المحلية ، وتابع الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بالخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارات الثلاثة والهيئة .

وفاة المستشار هشام أبو علم نائب رئيس محكمة النقض

توفي صباح اليوم المستشار هشام أبو علم نائب رئيس المحكمة النقض، رئيس مكتب شؤون أمن الدولة برئاسة الجمهورية، وسوف تشيع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

سفير الصين: 2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" مقدمة إلى الشعب المصرى تصل قريبا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن التعاون المثمر بين مصر والصين في القطاع الصحي خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، نموذجا يحتذى به في التضامن بين الشعوب لمواجهة الجوائح والأزمات العالمية، ومثالاً للمشاركة الإيجابية والفعالة التي تحتاجها دول العالم لتخطي أي تحديات مستقبلية.