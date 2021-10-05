شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: استرداد 22641 فدانا بعد إزالة 3140 حالة تعد بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري وانتهت في 3 أكتوبر الجارى، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأشاد شعراوى، فى بيان اليوم، بالجهود التى قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولى من الموجة 18 والتى نجحت فيها الدولة فى استرداد حوالى 22641 فدان زراعة بعد إزالة 3140 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظات، وإزالة 8301 مبنى مخالف على مساحة حوالي 3 مليون و 734 ألف متر مربع .

وطالب شعراوى، المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها سواء كان بالزراعة أو البناء لعدم السماح بعودة أى تعديات عليها مرة أخرى، والتعامل بكل حسم مع أى محاولات وإزالتها فالمهد واتخاذ الاجراءات القانونية مع سرعة استغلال تلك الأراضى على أرض الواقع .

وقال شعراوى، إن محافظة الشرقية نجحت حتى 3 أكتوبر فى إزالة 1471 مبنى مخالف على مساحة 277 ألف متر مربع ، وقامت محافظة الدقهلية بإزالة 649 مبنى مخالف على مساحة 46 ألف متر مربع ، فيما قامت محافظة الإسماعيلية بإزالة 568 مبنى على مساحة 68 ألف متر مربع ، كما قامت محافظة المنيا بإزالة 555 مبنى على مساحة 43 ألف متر والغربية بإزالة 544 مبنى على مساحة 35 ألف متر مربع ، كما قامت محافظة البحيرة بإزالة 531 مبنى على مساحة 84 ألف متر مربع .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فقد قامت محافظة الشرقية بتنفيذ 735 حالة إزالة على مساحة 2212 فدان والغربية 402 حالة إزالة على مساحة 12 فدان والمنوفية 274 حالة على مساحة 28 فدان وبنى سويف 306 حالة على مساحة 8 آلاف فدان وكفرالشيخ 168 حالة على مساحة 369 فدان .

وأكد شعراوى أن هناك متابعة حثيثة ومستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء ، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ ، مشيراً إلر أن جميع المحافظات ستقوم بالتنسيق المستمر خلال الأسبوع الجاري تمهيداً لإنطلاق المرحلة الثانية من الموجة 18 والتى ستبدأ فى 11 أكتوبر الجارى وتستمر حتى 29 أكتوبر ، وستقوم غرفة العمليات بالوزارة بالمتابعة مع جميع المحافظات لتحقيق المستهدف وفقاً للخطط التى تم وضعها قبل إنطلاق الموجة 18 .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الموجة 18 تتضمن إزالة كافة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والرافضين من المواطنين للتقنين ولم يتقدموا بطلبات أو تباطئ فى الاجراءات الخاصة بالتنقنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل : الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 وتبدأ المرحلة الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021 .