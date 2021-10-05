شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تتسبب فى انهيارات أرضية بمدن الصين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير إخبارية بأن أكثر من 16 ألف صيني تعرضوا لأضرار من جراء الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها بعض مدن الصين شمالي البلاد.

ونشرت قناة " ctvnews" الصينية، فيديو يظهر أمطار غزيرة تتسبب بانهيارات أرضية في مقاطعة قانسو الصينية، ولقطات تظهر حجم الدمار فى البنية التحتية وممتلكات السكان"

كما جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين اليوم، الثلاثاء، حالة التأهب الزرقاء للعواصف المطيرة في أجزاء مختلفة من البلاد ودعا إلى اتخاذ تدابير احترازية وقائية، من الساعة 8 صباحاً الثلاثاء حتى الساعة 8 مساء.



تاثر الشوارع بمياة الامطار

ومن المتوقع أن تهطل الأمطار الغزيرة يوم الأربعاء على أجزاء من مدن قانسو وشنشى وشانشى وسيتشوان، مع هطول أمطار تصل إلى 120 ملى فى بعض المناطق ، وفقا للمركز.

من المحتمل أن تواجه بعض المناطق المذكورة أكثر من 50 ملى من الأمطار كل ساعة مصحوبة بعواصف رعدية وعواصف، وفقا لموقع "شيلونج تايمز" الصينى.



صورة توضح حجم المياة



انهيارات جراء الامطار



الانهيارات التى تسبب بها الامطار

ونصح المركز الحكومات المحلية بأجراء الاستعدادات للعواصف المطيرة. وقد تم تنبيه السائقين لمشاهدة الفيضانات و حركة المرور الاختناقات.

الصين لديها أربعة مستويات مرمزة للطقس، أحمر يمثل تحذير شديد، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.

جدير بالذكر، ان السلطات في إقليم لياونينج الصيني أشارت إلى قيامها بنقل 4513 شخصا إلى أماكن آمنة، وأن غزارة الأمطار تسببت في إتلاف محاصيل زراعية في حوالي 253313 هيكتارا من الأراضي، وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى خسارة اقتصادية مباشرة تعادل قيمتها حوالي 26 مليون دولار.