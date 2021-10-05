الصومال تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة نصر أكتوبر المجيد.. وتؤكد "فخر لكل العرب"

القاهرة - سامية سيد - هنأ السفير الياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال سفير الصومال - في بيان اليوم، بمناسبة الذكرى الـ 48 لحرب أكتوبر المجيدة - "إن تلك المناسبة العزيزة على قلوبنا تمثل فخرا للعرب وتجسيدا للارادة والعزيمة العربية في الانتصار لتبقى رمزا على مر العصور .

وأضاف "أتقدم بخالص التهنئة - نيابة عن رئيس جمهورية الصومال محمد عبد الله محمد (فرماجو)، والشعب الصومالي - إلى جموع الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية الباسلة، بمناسبة هذه الذكرى التي سطرت خلالها القوات المسلحة المصرية والعربية إواعجازا اثبت للعالم أجمع أن مصر والعرب قادرين على تحقيق المستحيل، مشيدا بقدرات القوات المسلحة المصرية "خير أجناد الارض".

ووجه سفير الصومال التحية لكل شهداء 6 أكتوبر، قائلًا: تحية لأبطال حرب أكتوبر الذين نجحوا بكل كفاءة واقتدار واحترافية عسكرية غير مسبوقة في تحرير الأرض واستعادة الكرامة المصرية والعربية بإرادة صادقة، مؤكدا أن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية والعربية، وسيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية.