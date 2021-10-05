شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تناقش مع مديرى المديريات الاستعداد للعام الدراسى وتؤكد: الحضور منتظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اجتماعا مع مديرى المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة الأمراض المعدية وتطبيق سياسية التباعد الاجتماعي بالمنشآت التعليمية.

وأكدت مصادر، أن الدراسة منتظمة بشكل يومى، كما تم منح مديرى المديريات حرية تقسيم اليوم الدراسى إلى فترتين وفق ظروف مدارس كل محافظة لتخفض الكثافات بين الطلاب.

كانت الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر كتاًبا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022.

وينص الكتاب الدورى على أنه فى ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022 والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائى، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد، والتى تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.

كما ينص الكتاب الدورى على تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

ويؤكد الكتاب الدورى على الالتزام بما جاء بالكتاب الدورى رقم (18) بتاريخ 17/ 8/ 2021، والكتاب الدورى رقم (27) بتاريخ 22/ 9/ 2021؛ بشأن متابعة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.

