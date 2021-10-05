شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن صرف معاشات أكتوبر من المنافذ بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة البنك فى معاشات أكتوبر من منافذ الصرف، مع التأكيد على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

‎ويقوم بنك ناصر الاجتماعى، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد جرائم التهرب التأمينى، أو التلاعب فى الأوراق والبيانات الخاصة بالموظفين والعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية.



وفى هذا الصدد، ينص القانون على عقوبة الغرامة من 30 ألفا حتى 100 ألف جنيه لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.



ووفقا للقانون، يعاقب بغرامة من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.



ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل بالحبس والغرامة فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يصيب العاملين.