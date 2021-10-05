شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تترأس جلسة التنوع البيولوجى بمؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة الجانبية الخاصة بالتنوع البيولوجى واستعادة النظم البيئية وحماية الغذاء جوهر التحول نحو الاقتصاد الدائرى والأزرق على هامش استضافة مصر للاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط بحضور خبراء التنوع البيولوجى والبيئة و الغذاء من مصر و العالم .

وأكدت الوزيرة، أن التناغم مع الطبيعة والاستفادة من الموارد الطبيعية كالمياه والأرض وكل الأنواع دون إفراط أو تفريط هو طريقنا الوحيد لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض لنا وللجيال القادمة.

وأضافت الوزيرة، أن طريقنا لتحقيق هذا التناغم يكمن فى دعم التعاون والتناغم والتآزر بين اتفاقيات ريو الثالثة الخاصة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي بما يحقق الاستدامة البيئية بالنظر اليها كنهج عالمى متكامل فيحقق حماية البيئة مع إيجاد أفكار جديدة وغير تقليدية لدعم العمل البيئى بصورة متكاملة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مناقشة قضايا الاستثمار الاخضر و التنوع البيولوجي وكيف سيتم تنفيذ إطار عمل التنوع البيولوجي فيما بعد 2020 كأحد أهم وأصعب التحديات التى تواجة العالم الآن في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت وزيرة البيئة، رئيس مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر إلى نجاح مصر فى الوصول إلى اتفاق عالمى حول إطار عمل التنوع البيولوجي بعد 2020 من خلال الاتصالات المرئية للتغلب على التحديات العالمية الراهنة على أن يتم اعتماد إطار العمل هذا في يناير القادم والإعداد للمرحلة الثانية، حيث ستقوم مصر بتسليم رئاسة المؤتمر الى دولة الصين في دورته الخامسة عشر بنهاية اكتوبر الجاري .

وقالت إن إطار عمل التنوع البيولوجي ما بعد 2020 يركز على تضمين كل أوجه الممارسات غير المستدامة للتنوع البيولوجي وسبل التغلب عليها بما يضمن التحول إلى معايير الاستدامة وتفعيل أهداف التنمية المستدامة العالمية من خلال تحديد مجموعة من الأهداف الواضحة المحددة والقابلة للقياس والتنفيذ في ظل الظروف المحلية لكل دولة.

وأعربت رئيس مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر عن شكرها وامتنانها لكل الخبراء والمفاوضين في مجموعة الأطراف للاتفاقية لما بذلوه من جهود للوصول لإطار عمل التنوع البيولوجي فيما بعد 2020 فى ظل تحديات استثنائية عاشها العالم إثر انتشار جائحة كورونا.