شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بانتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الجامعات وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمى من أساتذة وعاملين وطلاب، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وقواتنا المسلحة الباسلة، والشعب المصرى العظيم،بمناسبـة الذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن نصر أكتوبر المجيد سيظل شاهدا عبر التاريخ على نجاح قواتنا المسلحة الباسلة فى استرداد الأرض والكرامة، وتقديم أروع الأمثلة فى التضحيات والبطولة، متمنياً لبلدنا الحبيب التقدم والرقي.

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

كما تقدم الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والسادة النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

وأكَّد الدكتور ماجد نجم أن السادس من أكتوبر سيظل يوماً خالدًا في تاريخ العسكرية المصرية, يوم استردت فيه مصر الأرض والعرض, وتحقَّق فيه النصر بإرادة الشعب وشجاعة قواته المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه، إذ سطر فيه جيش مصر العظيم ملحمة العزة والكرامة بدماء شهدائنا الأبرار التي ستظل منبعاً للفخر والاعتزاز لكل مصري ومصرية، كما أنه يدعو المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتقدم والرخاء والنماء.

ووجه التحية أيضا إلى كل أبطال القوات المسلحة البواسل على ما يقدمونه من تضحيات في مواجهة الإرهاب من أجل الحفاظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه.