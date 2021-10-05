شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن البدء فى إزالة 3000 حالة تعد على مجرى النيل عند فرع رشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ أضخم حملة لإزالة التعديات في تاريخ الوزارة بهدف استعادة المجرى المائى لفرع رشيد لحالته الطبيعية والتى تأثرت نتيجة للمخالفات الواقعة عليه، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر .

وصرح وزير الموارد المائية والرى، أنه تم وضع خطة متكاملة لإزالة ما يزيد على 3000 حالة تعدى على مجرى فرع رشيد خلال 10 أيام ، وقد تم بالفعل ازالة 568 حالة تعدى بالأمس ولا زالت أعمال الإزلات جارية حتى الآن ، وتنوعت التعديات التى تم إزالتها بين أعمال ردم ومباني مخالفة وأسوار وعشش فى محافظات (الجيزة – البحيرة - القليوبية – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ).

أوضح عبد العاطى أن أعمال الازالات تتم بالتنسيق التام مع أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية ، وقامت وزارة الموارد المائية والري بتوفير المعدات اللازمة للازالات ، مشيراً الى أنه يتم تنفيذ أعمال الإزالات على حساب المخالفين أنفسهم.

وأضاف عبد العاطى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لازالة كميات كبيرة من المخلفات الملقاة بجوار جسور فرع رشيد بنطاق محافظة الجيزة ومركز تلا بالمنوفية.

كما أضاف الدكتور عبد العاطى أنه تم رصد 700 تعدى على فرع دمياط ، وتم وضع خطة متكاملة لإزالة هذه التعديات في القريب العاجل.

وصرح عبد العاطى أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل ، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات" ، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها ، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.