شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس حفل ختام مسابقة القديس مرقس لكنائس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، ختام المسابقات حسب إنجيل مرقس، بعد انتهاء المسابقات النهائية بالكلية الإكليريكية بالمعادى، بحضور الأنبا دانيال لطفى، أسقف التعليم المسيحي، ومطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأب يوحنا بخيت، وكيل اللجنة، والأب بيشوي رسمي، مدير الكلية الإكليريكية، والعديد من الآباء الكهنة من الإيبارشيات المختلفة، والحكام، والمنسقين، والمشاركين بالمسابقة.



بطريرك الكنيسة الكاثوليكية

وتخلل اليوم صلاة القداس الإلهى، وكلمة التقديم من المهندس علاء إسحق، والكلمة الافتتاحية من الأنبا دانيال، ثم بدأت المسابقات النهائية للمراحل المختلفة، حيث كانت المسابقات النهائية فى المرحلة الابتدائية بين إيبارشيات (الجيزة، سوهاج، أبو قرقاص)، وفازت إيبارشية أبو قرقاص فى المرحلة الابتدائية، وفى المرحلة الإعدادية، كانت التصفيات بين إيبارشيات ( أسيوط، أبو قرقاص، الإسماعيلية)، وفازت بتلك المرحلة إيبارشية أسيوط، أما المرحلة الثانوية فقد كانت التصفيات بين إيبارشيات ( سوهاج، المنيا، الإيبارشية البطريركية)، وفازت إيبارشية سوهاج فى المرحلة الثانوية.



جانب من الاجتماع

واختتم اليوم بحفل الختام، الذي شمل كلمة البطريرك، حيث أثنى على كل المجهودات المبذولة من اللجنة، والآباء الكهنة، والخدام والخادمات، ومستوى المشاركين بالمسابقة، كما هنأ الجميع على مشاركتهم بالمسابقة، تلا الكلمة، تكريم من غبطة البطريرك للفائزين من الإيبارشيات المختلفة، ومنح البركة الرسولية الختامية للجميع.

جدير بالذكر أن المسابقة في إنجيل القديس مرقس كانت قد بدأت في شهر يونيو الماضي، واستمرت حتى شهر أكتوبر الجاري، بين كل إيبارشيات جمهورية مصر العربية للأقباط الكاثوليك، وذلك تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبتنظيم من اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، ونيافة الأنبا دانيال لطفي، أسقف التعليم المسيحي بمصر.