شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تطلق حملة بـ"الوعى مصر بتتغير للأفضل" فى قرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • المرحلة الأولى ستبدأ بأربعة موضوعات تمثل أولوية قصوى في تحقيق التنمية وهي الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة

أطلقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، المرحلة الأولى لحملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" فى قرى حياة كريمة بأربعة محافظات: بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وذلك بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدى إلى تحسين جـودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

جاء ذلك خلال لقائها مع كل من الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس محلس إدارة وتحرير الخليج 365، وقادة الرأى وكبار الكتاب ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والإعلاميين، حيث أوضحت وزيرة التضامن، أن حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" تستهدف كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأن الحملة ستركز على نشر الوعى بالموضوعات المستهدفة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.

كما أنه من المتوقع أن يتعرف القائمين على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم أسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات، وسيقوم مديرى المديريات بالتنسيق مع المديريات الفنية المعنية، وتحت إشراف المحافظين، بحصر الخدمات المُتاحة فى القرى أو غير المتاحة لتسجيل الفجوة التنموية فى الخدمات.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه من المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات فى سن الإنجاب، والتى تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة، وأنه سيتم التعاون مع مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين، كما أكدت أن الرائدات المجتمعيات سيكون لهن دورا كبيرا فى التوعية وفى حصر بيانات جميع الأسر بالقرى المستهدفة لتشكيل قاعدة بيانات مركزية يتم تحديث بياناتها دوريا على مدار العام.

وأكدت الوزيرة، أن أهم وأخطر التحديات التى تواجه المجتمع المصرى فى معركته ضد الفقر والمرض والتطرف تلك الثقافة التى بنيت على التمرد وغياب الوعي، كما أن وراء كل أزمة أو تحدٍ يواجه التنمية شبح اسمه « الوعي»، مشيرة إلى أن القوة الحقيقية للدولة تكمنُ فى ثقافة شعبها، وأن بقاءَ الدولةِ وتقدمها مرهونٌ بتحضرِ مواطنيها ووعيهم، وأن الثقافةَ المبنيةَ على الوعى الوطنى السليم قادرة على أن تحول المجتمع إلى جنة تتسع للجميع، خاصة أن الوعى ليس مفهوما انعزالياً ولا إقصائياً.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الإعلام هو الذراع الأساسى للدولة فى تنمية الوعى وإيجاد مناخ عام يسمح بالتنمية والاستثمار والتعايش السلمى بين أطياف الشعب المختلفة، كما أنه يشكل جزءاً أساسياً من النسيج الثقافى للمجتمع برمته، إذ أنه يتفاعل ويؤثر فى الوجدان والمفاهيم والقيم.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى، تدرك تماماً أهمية تنمية الوعى فى بناء الإنسان المصرى وفى نهضة الوطن، وأن توفير الدعم النقدى أو الخدمات الاجتماعية فقط لن يكفى لتحقيق مؤشرات إيجابية فى تنمية تلك الأسر إلا إذا اكتملت حلقات تلك التنمية بتعزيز الوعى المجتمعى والأسرى فى كثير من القضايا الجدلية التى تتسبب فى سلوكيات سلبية تؤثر سلباً على الأسرة وبالتحديد على المرأة والطفل، لذلك تبنت الوزارة برنامجاً طموحا لرفع وعى المواطن بعديد من القضايا المجتمعية الهامة التى تهدد الاستقرار والتقدم، وذلك من خلال بث أكثر من 12 رسالة توعية تتعلق بحياة المواطن واستقرار أسرته وتنمية مجتمعه، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويكرس مشاعر الانتماء ويجعل المواطن شريكا حقيقيا فى التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين قادة الرأى وكبار الكتاب ورؤساء التحرير والإعلاميين، حيث أشادوا بالجهود التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة أنها تواجه أزمات مزمنة تشكل عقبات تقف فى طريق التنمية المستدامة التى تنشدها الدولة.

وأعلن الإعلاميون دعمهم لكافة الجهود والمبادرات التى تطلقها الوزارة، وبصفة خاصة موضوعات إذكاء الوعى العام ووعى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف المساهمة فى تحقيق الحياة الكريمة التى تنشدها القيادة السياسية للمواطن المصرى فى ظل ميلاد الجمهورية الجديدة.