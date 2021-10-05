الرئيس السيسى يهنئ العراق بعيده الوطنى.. وألمانيا بيوم الاتحاد.. وليسوتو بذكرى الاستقلال

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطنى.

كما بعث الرئيس السيسي، برقية مماثلة إلى رئيس جمهورية المانيا الاتحادية الدكتور فرانك فالترشتاينماير، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاتحاد.

وبعث رئيس الجمهورية - أيضا - برقية تهنئة إلى الملك ليتسي الثالث ملك ليسوتو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

