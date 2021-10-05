شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط مع السعودية أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة صباح مشالى، انتهت من الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، وكافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا.

وأضاف شاكر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، على هامش فعاليات توقيع العقود النهائية لبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، أنه من المقرر أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع من اليوم فى إنشاء الخطوط، والذى يستغرق إنشاء المرحلة الأولى 36 شهرا من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه الخاصة بالجانب المصرى.

وأشار الوزير، إلى أن الجدول الزمنى للمشروع يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى أكتوبر 2024، بقدرة 1500 ميجا وات، وأن باقى القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل الى 3 آلاف ميجا وات للتبادل مع الجانب السعودي.