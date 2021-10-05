شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقدم التحية والتقدير للمعلم المصرى بمناسبة اليوم العالمى للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أعرب مجلس الوزراء عن تقديم خالص التحية والتقدير لكل معلم مصري؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالميّ للمعلمين.

وبهذه المناسبة، أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لكل مُعلم ومُعلمة يحملون على عاتقهم رسالة سامية تتمثل في نشر العلم وإنارة العقول في مختلف المجالات والعلوم بين أبنائنا الطلاب، ويحرصون كل الحرص على بذل أقصى طاقاتهم من أجل هذا الهدف السامي، بجانب سعيهم الدؤوب نحو غرس القيم والمُثل العليا والقدوة الحسنة لأبنائنا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للعلم والعلماء، وتشجيع البحث العلمي.

تجدر الإشارة إلى أن العالم يحتفل في الخامس من أكتوبر كل عام باليوم العالمي للمعلمين، تمجيدًا لدورهم في العملية التعليمية، وتنشئتهم لأجيال تدرك قيمة العلم والثقافة.