شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

وجاء فى بيان الكنيسة الأرثوذكسية التالى:

"يطيب لنا أن نهنئ سيادتكم بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي سطرتها سواعد المصريين من خلال القوات المسلحة الباسلة ودماء أبنائها الأبرار، إذ صنعوا ملحمة وطنية شهد لها العالم، ومازال يشهد مجهودات سيادتكم وأجهزة الدولة المصرية للحفاظ على الرفعة المصرية في كافة المجالات.

نرجو لكم ولجيشنا العظيم مزيدًا من التقدم والأعمال المجيدة في سبيل تنمية وطننا الغالي مصر".

وفى بيان التهنئة لوزير الدفاع "يسعدنا أن نهنئكم مع كل أبناء القوات المسلحة البواسل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل خالدة في الذاكرة المصرية مسطورة بحروف من نور وبدماء الأبطال الأبرار من الضباط وضباط الصف والجنود من كل أطياف الشعب بفضل عقيدة القوات المسلحة الراسخة التي حمت الوطن من الأخطار الخارجية وحفظت استقراره في أدق اللحظات التاريخية.

نرجو لقواتنا المسلحة تحت قيادتكم مزيدًا من الانتصارات في حربها على الإرهاب، ومعركتها من أجل تنمية بلادنا العزيزة مصر".