شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على وضع معايير لإتاحة الخدمات المقدمة من مستشفيات الصحة للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على وضع معايير لقيام وزارة الصحة والسكان بإتاحة الخدمات المقدمة من المستشفيات التابعة لها لطلاب وخريجى كليات الطب البشرى والعلاج الطبيعى والفم والأسنان بالجامعات الحكومية "الساعات المعتمدة"، والجامعات الأهلية والخاصة والدولية والأجنبية من خارج البلاد.

يأتى ذلك فى إطار بروتوكولات التعاون المبرمة بين الوزارة، وتلك الكليات، حيث تشمل هذه الخدمات برامج التدريب واستخدام مستلزمات التشغيل وصيانة الأجهزة والبنية التحتية بتلك المستشفيات.