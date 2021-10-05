شكرا لقرائتكم خبر عن شباب المنتدى المصرى الروسى يزورون متحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية خلال اليومين الماضيين عدد من الزيارات الهامة، منها زيارة السفير فالير فرانكو سفير جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة والوفد المرافق له وكان فى استقبالهم الدكتور احمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والذي رحب بهم كما قام بتعريفهم بالموقع الفريد للمتحف والذى يقع فى مدينة الفسطاط أول عاصمة إسلامية لمصر، وهو الموقع الذى يمثل ملتقى حقيقيا لكل عصور الحضارة المصرية.

كما استضاف المتحف الوفد الروسي المشارك فى منتدى الشباب المصرى الروسى وضم 30 شاب وفتاة وذلك بالتعاون مع وزراة الشباب والرياضة، فى إطار عام التبادل الانسانى بين مصر وروسيا.

وقام أعضاء وفد الشباب الروسي وسفير سلوفاكيا المصري بجولة داخل قاعات المتحف حيث اصطحبهم أمناء المتحف داخل قاعة العرض المركزي للتعرف على القطع الأثرية والمقتنيات التاريخية التى تنتمى الى حقب زمنية مختلفة وقطع تراثية نادرة،كما قاموا أيضاً بجولة تعريفية داخل قاعة المومياوات الملكية، والتي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين.

وفي ختام كلتا الزيارتين أعرب سفير سلوفاكيا وأعضاء الوفد الروسي عن سعادتهم بزيارة المتحف وإعجابهم بالقطع الأثرية المميزة والفريدة المعروضة به، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.