السيسي يبحث مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة جهود حماية الأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم.

وبدأ الاجتماع بتقديم الرئيس السيسي، التهنئة للشعب المصري وأبنائه مـن رجـال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وأصدر السيد الرئيس قراراً بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازى عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوى إلى رتبة الفريق.