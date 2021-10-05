3 وزراء يتابعون آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اجتماعا موسعا بمقر وزارة التنمية المحلية.

وتابع الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بالخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث حضر الاجتماع قيادات من الوزارات الثلاث والهيئة.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر تطورات الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى برامج البنية التحتية والتشغيل والدعم المؤسسي وما تم تنفيذه من أعمال وكذا بحث بعض العروض الفنية المقدمة من شركات النظافة للقيام بخدمات الجمع والنقل ونظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، وما سيتم تنفيذه من مشروعات خلال العام المالي الحالي.

كما تم الإشارة خلال اللقاء إلى أنه جرى تنفيذ حوالي 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة من محطات وسيطة ومصانع وتسيلم 6 مدافن صحية بعدد من المحافظات تشمل مدافن الفرافرة والخارجة والداخلة بالوادي الجديد ومدافن سنور وسمسطا ببني سويف، وكوم أوشيم بالفيوم، بالإضافة إلى الانتهاء من تسليم عدد من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة بعدد من المحافظات وتشمل: (منشأة ناصر، والمقطم وشارع بورسعيد) بمحافظة القاهرة، ويوسف الصديق بالفيوم، والإبراهيمية وديرب نجم بالشرقية، وأيضًا كفرالدوار ودمنهور بالبحيرة، ومحطة ناصر ببني سويف.

وفيما يخص مصانع التدوير فإنه جاري إنشاء 3 خطوط بدار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا كما تم العمل على تطوير مصنع المحلة بالغربية واستمرار رفع التراكمات بالموقع من قبل الهيئة العربية للتصنيع.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، على أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الصلبة التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير .

وأشار شعراوي إلى أن الشهر الماضي شهد البدء الفعلي لشركات النظافة الجديدة للعمل بالمنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة وتتابع الوزارة بالتنسيق مع محافظة القاهرة مستوى النظافة بتلك المناطق لضمان تنفيذ العقود الموقعة من الشركات، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة المنظومة بجميع مراحلها في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدن القناة.

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة أن تتضمن العقود الجديدة في بورسعيد والإسماعيلية آليات وعناصر محددة لضمان جودة الخدمات المقدمة من الشركات للحصول على رضا المواطنين وتحسين مستوى نظافة الشوارع والكنس الآلي وتنفيذ منظومة الجمع المنزلي للقمامة بصورة جيدة.

وأكد على وجود تعاون وتنسيق دائم بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي لتنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات والعمل على إحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة لاسيما في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية مع أهمية اعتماد منهجية واضحة لخطة دمج القطاع غير الرسمي في منظومة المخلفات بالمحافظتين والتي سيبدأ العمل بهما قريبا.

وأشارت إلى أن دمج هذا القطاع بمنظومة إدارة المخلفات يعبر بوضوح عن اهتمام الدولة بهذا القطاع، والعمل على تقنين أوضاعه ومنحه تأمينا صحيا واجتماعيا لائقا والاستفادة مما يقدمه للدولة من خدمات.

كما أكدت فؤاد على ضرورة وضع خطة لمواجهة التحديات التي يمكن أن تحدث أثناء تطبيق المنظومة بالمحافظتين، مشددة على ضرورة التنسيق مع محافظتي بورسعيد والإسماعيلية من أجل معرفة تلك المعوقات ووضع حلول قابلة للتنفيذ.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الجزء الأكبر لنجاح أي تعاقد بمنظومة المخلفات هو تنظيم العلاقة بين شركات القطاع الخاص والمحافظة والقطاع غير الرسمي، لافتة إلى ضرورة عقد اجتماعات مع القطاع غير الرسمي قبل البدء في اعتماد التعاقدات لتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن.

وأوضح المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تعمل ضمن منظومة المخلفات في إنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات حيث قامت الوزارة بإنشاء 3 مصانع للمعالجة والتدوير وذلك ضمن المرحلة الأولى للمنظومة في كل من دار السلام بمحافظة سوهاج، وتونا الجبل بمحافظة المنيا، والمحلة بمحافظة الغربية، وكذلك رفع كفاءة 6 خطوط بدفره بمحافظة الغربية.

كما أوضح مرسي أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات ضمن المرحلة الثانية ومن بينهم مصنع بمحافظة المنوفية وكذلك رفع كفاءة 4 محطات فرز قمامة بجنوب سيناء.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على وجود تنسيق وتعاون كامل بين كافة الوزارات والجهات بالدولة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية التي تساهم في ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين الوضع المعيشي لهم.

كما أكد على سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم لتوظيف الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، لافتا إلى وجود تعاون مثمر ووثيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة في العديد من المجالات.

ومن جانبه أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأضاف أن العربية للتصنيع تشارك في تنفيذ المنظومة المتكاملة للتخلص الآمن من المخلفات البلدية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي, مشيرا إلى تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال مع مراعاة تصميم المنظومة بما يراعي كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري.