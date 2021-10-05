رئيس "دينية الشيوخ": انتصار السادس من أكتوبر كان بداية البناء والتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن مِن أعظمِ النِّعَمِ التي أكرَمَنا اللهُ بها، نعمةَ الوطنِ الآمِن المطمئن، ولذلكَ أمرنا اللهُ تعالى بالحفاظِ على الوطن.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني بمجلس الشيوخ، أنَّ المقاصدَ الخمسةَ العُليا للشريعةِ لا تَتَحقَّقُ إلا مع وُجُودِ الوطنِ الآمِن المستقر، وهي الحفاظُ على النفسِ، والدين،ِ والعقل،ِ والعِرضِ وكرامة الإنسان، والمالِ.

وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أنَّ الحفاظَ على الوطن يوفرُ المناخَ المناسبَ للتعميرِ والبناء، وصناعةِ الحضارةِ والتقدم، مشددا على أنَّ ما يقومُ به الجيشُ المصريُّ العظيمُ من جهودٍ جبارة، وتضحياتٍ باسلةٍ عبرَ تاريخهِ المجيد، لَدَرْسٌ يُعَلَّمُ على مَدارِ الأزمنةِ وتعاقُبِ الأجيال.

ونوه عامر إلى أنَّ انتصارَ السادسِ من أكتوبر لهوَ تعبيرٌ حقيقيٌّ، وتجسيدٌ صادقٌ لِـمعنَى الحفاظِ على الوطنِ وأهلِه، وبذلِ النَّفْسِ والنَّفِيسِ في سبيلِ الحفاظِ عليه.

وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن انتصار السادس من أكتوبر كان بدايةً وانطلاقًا للبناءِ والتنميةِ في شتى مجالاتِ حياةِ المصريين، وهذا يؤكدُ أنَّ ما نحنُ فيه الآنَ من حياةٍ آمنةٍ ومطمئنة، وإنجازاتٍ يتسعُ بها معنى التعميرِ والتقدمِ يومًا بعدَ يوم، هو نتاجُ جهودِ وتضحياتِ جيشِ مصرَ وشرطَتِها، وبفضلِ قيادتِـها السياسيةِ الحكيمة، موجها التحيةِ والتقديرِ لجيشِ مصرَ العظيم، الذي أهدى للأمةِ كلِّها انتصارَ السادسِ من أكتوبر المجيد.

وتابع عامر:"كل عامٍ مصرُ شعبًا وقيادةً وحكومةً بخيرٍ وتقدُّمٍ وازدهارٍ في شتى المجالات".



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