القبض على عامل سرق أجهزة ومبلغ مالي من فيلا في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عامل سرق أجهزة ومبلغ مالي من داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع أول بلاغًا من صاحب فيلا مفاده تعرض مسكنه للسرقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن

وتم تفريغ كاميرات المراقبة والتي رصدت خروج شخص حاملا المسروقات ووضعها داخل سيارة.

بعمل التحريات تبين أن المتهم يعمل في مجال الزراعة بالفيلا، وبتتبع السيارة تم الوصول إليه وضبطه مختبئاً بمحافظة المنيا، وعُثر بحوزته على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.