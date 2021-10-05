بعد 5 وقائع.. ضبط عصابة سرقة مساكن في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بمصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وبعثرة محتوياتها وسرقة (عملات ذهبية، أجهزة إلكترونية وكهربائية، مبلغ مالي، بعض المتعلقات الأخرى).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل البلاغ وتتبع خط سير قدوم وهروب المتهمين، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما (شخصين "لهما معلومات جنائية" ) وقيامهما باستخدام سيارة "مستأجرة" في ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، بحوزة أحدها حقيبة بداخلها (شنيور كهربائي، مفك، 2 أجنة، 2 قلب كالون)، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام المضبوطات المشار إليها، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة، و4 وقائع أخرى بذات الأسلوب، تم بارشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما ولدى عميلهما "سيئ النية" (صائغ، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه، كما أرشدا عن سيارتين (إحداهما المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأخرى ملك أحدهما).

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.