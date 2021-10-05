بينهم سيدة.. ضبط عصابة سرقة مساكن في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيلًا عصابيًا؛ لمحاولتهم سرقة ربة منزل بالإكراه في مدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من الأهالي بضبط أحد الأشخاص بعقار كائن دائرة القسم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع إحدى السيدات، مقيمة بالعقار محل البلاغ وقررت بأنه لدى تواجدها بالشقة سكنها قامت إحدى السيدات بالطرق على باب الشقة وإيهامها بحضورها للعمل طرفها كخادمة وأثناء ذلك فوجئت بقيام شخصان آخران بدفعها للشقة وتهديدها باستخدام سلاح ناري، ومحاولة سرقتها كرهاً عنها إلا أنها قامت بالاستغاثة بالجيران، وتمكنت بمساعدتهم من ضبط شخصين (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية، سائق، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وضبط بحوزة السائق (سلاح أبيـض).

بمواجهتهما اعترف الثانى بأنه نظراً لسابقة عمل زوجته طرف المجني عليها وعلمه بامتلاكها مشغولات ذهبية داخل مسكنها، اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها وفي سبيل ذلك استعان بالأولى وشريكيهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وأمكن ضبطهما بمحيط محل البلاغ، وتبين إصابة أحدهما بكسر بالقدم حال محاولته الهرب عن طريق القفز لسطح العقار الملاصق "تم حجزه بالمستشفى"، وضبط بحوزة أحدهما (طبنجة صوت) المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.