حبس 3 متهمين بسرقة المساكن في الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة الخليفة بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة المساكن بدائرة القسم.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، وأنهم وراء ارتكاب العديد من الحـوادث، وقيامهم بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها في شراء أرصدة إلكترونية بإحدى الألعاب على شكبة "الإنترنت" من خلال محال "سايبر" بالمنطقة محل سكنهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم (جهاز لاب توب – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة) مجهولين المصدر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، كما أقروا بشرائهم الهواتف المحمولة المضبوط بحوزتهم من متحصلات وقائع السرقة، وإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها داخل (2) محل "سايبر " عن طريق تسليم المبالغ المالية المستولى عليها لمالكيهما مقابل منحهم رصيد إلكترونى بحساباتهم بإحدى ألعاب الفيديو، وتم بإرشادهم ضبط مالكي المحلين المشار إليهما وتبين أنهما (شخصين، مقيمان بدائرة القسم)، كما عثر بداخل المحلين على (7 أجهزة كمبيوتر والمستخدمين في الألعاب الإلكترونية – مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة)، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين أيداها، وأضافا بأن المبالغ المالية المضبوطة تحصلا عليها من المتهمين المضبوطين، وعلمهما بأنها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهم بالسرقة.