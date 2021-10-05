حبس 3 متهمين بسرقة "توك توك" من شخص بالإكراه في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حلوان بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة "توك توك" بالإكراه بدائرة القسم.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة)، وبحوزتهما (سلاح أبيض" سكين "عليه آثار دماء- مبلغ مالي).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وعن سبب تواجد الدماء على السلاح المضبوط، أقرا بقيامهما بالاشتراك مع (سائق، مقيم بدائرة القسم) بسرقة مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة حلوان، وأثناء ذلك أصاب أحد المتهمين نفسه عن طريق الخطأ، كما أضافوا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، كما أضاف المتهمين بالتصرف في المركبة المستولى عليها بالبيع لدى عميليهم "سيئين النية " (شخصين، مقيمان بمحافظة الجيزة)، وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما المركبة المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المركبة وإتهمهم بسرقته بالإكراه.