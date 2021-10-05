نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد استعدادات علوم بنات القاهرة للعام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

زار الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، كلية العلوم بنات بالقاهرة؛ للوقوف على استعدادها وجاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022م، السبت المقبل.

وشدد نائب رئيس الجامعة على متابعة أعمال النظافة؛ من خلال القيام بعمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع المباني والقاعات الدراسية، والتأكد من التطبيق والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة التجهيزات النهائية بجميع الأدوار وجاهزية المعامل قبيل بدء العام الدراسي الجديد السبت القادم، إضافة إلى تفقده للعيادة الطبية بالكلية، وأكد على ضرورة وجود الطبيبات بشكل دائم بعيادات فرع البنات؛ تلبية لأي طارئ، بجانب تفقده لمكتبة الكلية ومتابعته لأعمال الصيانة والتجديدات التي تتم بها.

وحث نائب رئيس الجامعة الجميع بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، وشدد على وجود الإشراف الطبي مع بداية العام الدراسي على مدار اليوم، ووعد بتذليل أي عقبات بخصوص الحصول التطعيمات والحصول على شهادات التطعيم.

وطالب فكري بالعمل على تجميع وتوثيق جميع الأبحاث العلمية المنشورة؛ لما لذلك من مردود إيجابي على تصنيف الجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وعلوم بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.