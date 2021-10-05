شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب سياسية واقتصاديه تحصدها مصر من مشروعات الربط الكهربائي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملة صعبة ومكاسب اقتصادية وسياسية تجنيها مصر قريبا خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول أفريقيا وأوروبا وآسيا، حيث تسير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بخطى جادة وسريعة لتنفيذ خطة الدولة للتحول إلى محور عالمى لتبادل الطاقة.

وفيما يلى أهم المعلومات التي تخص مشروعات الربط الكهربائى خلال المرحلة القادمة:

1-بحلول عام 2030 ستتحول مصر لمحور عالمى للطاقة لنقل الكهرباء من خلال مشروعات الربط الكهربائى وفقا لخطة الدولة.

2- سيتم تحديد سعر بيع الكيلو وات ساعة للدول الأوروبية والأفريقية والخليجيه بالعملة الصعبة.

3-تبدأ الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع السعودية بقدرة 3 آلاف ميجا وات بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه وعلى أحدث نظام وهو نظام التيار المستمر Dc خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

4-بدأت وزارة الكهرباء فى تقيم الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع قبرص بقدرة 3 آلاف ميجا وات، والذى يتيح لمصر الربط مع اليونان ثم باقى أوروبا لتتحول مصر لناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

5-انتهت وزارة الكهرباء من تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 80 ميجا وات من اجمالي 300 ميجا وات من المتوقع أن يصل إلى 3 آلاف ميجا وات، و يتيح هذا المشروع الربط بين مصر و دول افريقيا.

6-ترتبط مصر مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً.

7-مشروعات الربط الكهربائى تحقق عائد مادى كبير بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى و تساهم فى انخفاض أسعار شرائح الكهرباء.