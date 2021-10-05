شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 إلى الجمعة المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى :
- القاهرة والوجه البحرى:
العظمى ليلا 80 - 85
الصغرى نهارا 30 - 35%
العظمى ليلا 85 - 90%
الصغرى نهارا 40 - 45%
العظمى ليلا 55 - 60%
الصغرى نهارا 30 - 35%
العظمى ليلا 35 - 45%
الصغرى نهارا 20 - 25%
العظمى ليلا 25 - 30%
الصغرى نهارا 10 - 15%