القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 إلى الجمعة المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012