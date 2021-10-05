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انخفاض طفيف.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الجمعة المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 إلى الجمعة المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

 

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى :

 

- القاهرة والوجه البحرى:


العظمى ليلا 80 - 85

الصغرى نهارا 30 - 35%
 

- السواحل الشمالية:


العظمى ليلا 85 - 90%

الصغرى نهارا 40 - 45%
 

- جنوب سيناء:


العظمى ليلا 55 - 60%

الصغرى نهارا 30 - 35%
 

- شمال الصعيد:


العظمى ليلا 35 - 45%

الصغرى نهارا 20 - 25%
 

- جنوب الصعيد:


العظمى ليلا 25 - 30%

الصغرى نهارا 10 - 15%

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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