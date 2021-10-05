شكرا لقرائتكم خبر عن 5 رسائل من الحكومة لمجلس النواب بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الحكومة عدد من الرسائل الهامة إلى مجلس النواب مع بداية جلساته الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للمجلس من الفصل التشريعي الثاني، حيث ألقي المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وبصفته حلقة الوصل بين البرلمان والحكومة، كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، ووجه التهنئة لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى للمجلس.

وتضمنت كلمة وزير شئون المجالس النيابية لمجلس النواب وأعضائه، الآتى:

- "الحكومة تجدد العهد والميثاق أن تكون لكم عونا للنهوض بوطننا الغالى، ونحن على ثقة بأنكم قادرون بخبراتكم أن تحققوا للشعب كل ما يطمح فيه، ونوجه التهنئة بعد عام مضى شهد كثير من الإنجازات والتعاون بين المجلس ومختلف السلطات أظهر للعالم أجمع حجم الدولة المصرية ومؤسساتها العريقة، ولقد استهل المجلس دور الانعقاد الأول بتفعيل كامل لمهامه الرقابية وهو من له حق الرقابة والإشراف نيابة عن الشعب".

- "حرصا من الحكومة على التعاون مع المجلس دأبت على العمل لتلافى الملاحظات التى أبداها أعضاء مجلس النواب على برنامج عملها، ورصدت الوزارة ما أسفرت عنه مناقشات المجلس بشأن برنامج الحكومة، وعملت الوزارات أيضًا كل فى اختصاصه على تنفيذ توصيات الأعضاء".

- أكد أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد وجه الوزراء للتعاون مع النواب بشكل مباشر أو من خلال مسئولى الاتصال السياسى، كما نقل تهنئة رئيس مجلس الوزراء لرئيس مجلس النواب بمناسبة انطلاق دور الانعقاد الثانى، مؤكدا على سعى الحكومة لاستكمال التعاون وإنجاز ما تبقى من برنامجها.

- أكد أنه على الصعيد التشريعى، مجلس النواب مارس دوره على أكمل وجه لحفظ الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المصرى.

- جدد العهد والميثاق بأن تكون الحكومة عونا لمجلس النواب للنهوض بوطننا الغالى، قائلا: "نحن على ثقة بأنكم قادرون بخبراتكم أن تحققوا للشعب كل ما يطمح فيه".