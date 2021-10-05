حدث ليلاً| يوم الانهيار الكبير لخدمات فيسبوك.. وجديد العلاقات المصرية القطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الإثنين-الثلاثاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

مارك زوكربيرج بعد عودة "فيسبوك": نعرف كم تعتمدون علينا

أعلن مارك زوكربيرج مؤسس موقع التواصل "فيسبوك" عن عودة خدمات شركته (فيسبوك وإنستجرام وواتساب وماسنجر) اليوم الثلاثاء للعمل مجددًا بعد انقطاع دام 7 ساعات متواصلة.

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سامح شكري: العلاقات مع قطر تسير بشكل جيد لإزالة شوائب الماضي وبدء صفحة جديدة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية القطرية تسير بشكل جيد نحو إزالة شوائب الماضي وبدء صفحة جديدة من التعاون على أساس مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتصفية القضايا العالقة بين البلدين.

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بلينكن في باريس في زيارة يخيّم عليها التوتر بعد أزمة الغواصات

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الإثنين إلى باريس في زيارة يخيّم عليها التوتّر وتأتي بعد أقلّ من ثلاثة أسابيع على اندلاع أزمة غير مسبوقة بين فرنسا والولايات المتّحدة بسبب صفقة الغواصات الأسترالية.

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الجزائر تؤكد أهمية الحفاظ على وحدة الصف الأفريقي والدفع قدما بأجندة التنمية

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الأهمية البالغة التي توليها بلاده للحفاظ على وحدة الصف الأفريقي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لإعلاء المبادئ والقيم المثلى التي أرساها الآباء المؤسسون للاتحاد الأفريقي، والتي تم تضمينها في الميثاق التأسيسي له، من أجل تمكين المنظمة القارية من الاضطلاع بالدور المنوط بها في إنهاء الأزمات والنزاعات وتصفية الاستعمار في القارة، فضلا عن الدفع قدما بأجندة التنمية المستدامة.

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طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بسبب طلاب IG

تقدمت الدكتورة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، بسبب أزمة تنسيق طلاب الثانوية العامة IG .

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مصر وروسيا تبحثان استئناف الطيران العارض المباشر

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، أن القاهرة وموسكو تبحثان حاليًا، استئناف الطيران العارض المباشر بين البلدين، كمسألة تجارية.

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خالد قاسم: المشروعات القومية التي نفذتها مصر أحدثت تنمية حقيقة على مستوى المجن والقرى

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مؤتمر المدن العالمي الذي تستضيفه محافظة الأقصر يومي 30 و31 أكتوبر الجاري سيعقد تحت عنوان التكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية.

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المتحدث العسكري: عملية السادس من أكتوبر كانت انتصارًا مُعجزًا في التخطيط والتنفيذ

تقدم العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

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مارك يخسر 7 مليارات دولار خلال ساعات مع تراجع أسهم "فيسبوك"

تراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربيرج بنحو 7 مليارات دولار في ساعات قليلة، مما أدى إلى تراجعه قليلا على قائمة أغنى أغنياء العالم، بعدما أبلغت مديرة إنتاج سابقة بموقع فيسبوك عن مخالفات وبعد تعطل بعض تطبيقات ومنتجات الشركة.

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الهيئة القومية للأنفاق: القطار الكهربائي سيعمل بشكل كامل نهاية العام الجاري

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي سيكون اعتبارا من نهاية الشهر الجاري تمهيدا للعمل بشكل كامل نهاية العام الحالي.

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البنتاجون: نبحث في إمكانية وجود تهديد وراء توقف مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها تبحث في إمكانية وجود تهديد أمني مرتبط بتوقف وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت "العربية".

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لندن تتعهد برد فعل "قوي" إذا بدأ الاتحاد الأوروبي حربًا تجارية بشأن أيرلندا الشمالية

حذرت الحكومة البريطانية، من أن رد فعلها سيكون "قويًا" إذا شن الاتحاد الأوروبي حربًا تجارية انتقامية في حالة انهيار محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية.

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"تويتر" يعلن تضرره ويأسف لجمهوره

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر منصته "Twitter Support" أن بعض خدماته تأثرت بسبب الإقبال الكبير عليه.

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الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة للقاء كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة للقاء المسؤولين من كوريا الشمالية دون شروط مسبقة.

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"عطل كوني".. أديب معلقًا على تعطل وسائل التواصل الاجتماعي

عقب الإعلامي عمرو أديب، على العطل المفاجئ بجميع تطبيقات "الفيسبوك" حول العالم، قائلًا: "عطل كوني يشبه ما يحدث بأفلام الخيال العلمي، الشركات العالمية للتواصل عجزت عن التواصل مع مستخدميها للإعلان عن السبب وراء هذا العطل".

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السودان: مقتل 4 إرهابيين وتوقيف 4 آخرين واستشهاد ضابط صف

أعلن جهاز المخابرات العامة السوداني، مقتل 4 إرهابيين، وتوقيف 4 آخرين، واستشهاد ضابط صف من القوات المسلحة، وإصابة ضابط وضابط صف من جهاز المخابرات العامة وضابط صف من قوات الشرطة، وذلك خلال مداهمة موقعين لخلايا تنظيم "داعش"، في منطقة جبرة جنوب الخرطوم اليوم الاثنين.

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أحد أسرى "جلبوع" يُضرب عن الطعام احتجاجًا على ظروف سجنه القاسية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن الأسير محمد العارضة، بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على ظروف عزله القاسية، والعقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقلان الإسرائيلي منذ نقله إليه قبل 6 أيام.

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البيت الأبيض: مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت أن العمل وفق قيودها الذاتية لم ينجح

قالت المتحدثة باسم ‏البيت الأبيض جين بساكي، إن مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت أن العمل وفق قيودها الذاتية لم ينجح، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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