شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف غيرت نظافة القاهرة ملامح حديقة غرناطة بروكسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة كفاءة حديقة غرناطة بميدان روكسي بمصر الجديدة، حيث تم عمل كافتيريا بكامل تجهيزاتها لخدمة رواد الحديقة ودهان الأشجار وتنسيق الحديقة بالزورعات وشتلات وأنواع جديدة في زراعة وتنسيق الحدائق العامة .



كما تم تركيب ودهان الأسوار الخارجية وعمل برجولات ومشغولات خشبية جديدة لإضافة لمسات جمالية بالحديقة وتم إضاءة الحديقة بأفضل كشافات ليد أبيض داخل وخارج الأسوار .

ورفعت الورش الإنتاجية بقسم النقاشين كفاءة الأسوار الحديدية أمام المنصة طريق النصر الأوتوستراد، تم دهانها وصيانتها، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برفع كفاءة جميع الحدائق العامة لخلق متنزهات جديدة بالقاهرة .

وتم تنفيذ وتركيب التصميمات الجديده بمحور العروبة بصلاح سالم من نزلة كوبري المطار حتي كوبري الجلاء بمعرفه الورش الإنتاجية تحت إشراف المهندس أسعد محمد مدير عام الورش والمهندس رضا عمر مدير التصميمات بالإدارة المركزية للتجميل ورجال الورش الإنتاجية أصحاب الكفاءة العالية في تشكيل وعمل التشكيلات الخشبيه بكافة أنواعها

ونفذت الهيئة أعمال تقليم وتهذيب أشجار في مدارس مكارم الأخلاق المعمارية الثانوية بنين ومدرسة روض الفرج الإعدادية بنين ومدرسة السيدة عائشة الإبتدائية الرسمية لغات ومدرسة رقي المعارف الثانوية الصناعية بنات بحي روض الفرج استعدادا للعام الدراسي الجديد.































