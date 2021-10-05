شكرا لقرائتكم خبر عن سداد فواتير الكهرباء من خلال الهاتف المحمول.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن تطبيق css الجديد لمستخدمي عدادات الكهرباء الذكية بنطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والذين يبلغ عددهم 50 ألف عداد ضمن المشروع التجريبي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتركيب 250 الف عداد ، و يتيح هذا التطبيق كل الخدمات التي تقدمها شركة الكهرباء من خلال الهاتف المحمول ، وفيما يلي مميزات تطبيق css لمستخدمي العدادات الذكية:

1- يتم تحميل تطبيق css على الهاتف المحمول مجانا من متجر جوجل.

2- يقوم مستخدم العداد الذكي بتسجيل بياناته وإنشاء حساب خاص.

3- يتيح تطبيق css لمستخدمى العدادات الذكية متابعة الاستهلاك لحظة بلحظه من خلال رسائل يومية ترسل على الهاتف المحمول.

4- يسمح للمشترك بسداد فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية.

5- يقوم التطبيق بإرسال رسائل متابعة شهريا باجمالى سداد قيمة الفاتورة وكافة التفاصيل الأخرى.

6- يمكن المشترك من التحكم فى الاستهلاك نتيجة ارسال اشعارات يومية له بكمية الطاقة المستخدمة.

7- يذكر المشترك بموعد قطع التيار عنه فى حالة عدم سداد الفاتورة.

8- توفر هذه الخدمة للمشترك كل احتياجاته ولن يكون فى حاجة للذهاب لشركة توزيع الكهرباء.