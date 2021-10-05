شكرا لقرائتكم خبر عن 14 قرية تنتهى بالكامل من تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة أواخر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل كل مؤسسات الدولة على قدم وساق لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن سرعة تنفيذ مشروعات المبادرة التنموية الكبرى "المشروع القومي لتطوير الريف المصري".

وفى هذا الصدد، نستعرض الموقف الحالي للمشروعات المنفذة في مختلف القطاعات في 14 قرية من المقرر الانتهاء منها بنهاية العام 2021، كنموذج لأعمال التطوير في القرى، تشمل محافظات في الوجهين البحري والقبلي، وفقا لما أعلنته الحكومة، وذلك كالتالي:

1 - تم الانتهاء من مشروعات شبكات الصرف الصحي بكافة القرى المستهدفة ماعدا قرية المراشدة بمحافظة قنا، وجزء من قرية الشوبك بمحافظة القليوبية، ويتم استكمال أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي للمناطق المستجدة بالقرى، بنسب تنفيذ متفاوتة، وكذا استكمال أعمال إحلال وتجديد بعض خطوط الصرف الصحي القائمة بقرية نهطاي، كما تم اتمام وتشغيل محطة رفع بقرية الزرابي بمحافظة أسيوط، ويتم استكمال أعمال إحلال وتجديد محطات الرفع بقرية محلة أنشاق وجزيرة سعود وسمادون، ويتم إنشاء محطة رفع بقرية الشوبك بالقليوبية.

2 - فيما يخص قطاع مياه الشرب، فقد تم الانتهاء من أعمال المد والتدعيم بقريتي الزرابي بأسيوط ومحلة أنشاق بالدقهلية، وجار العمل بالوصلات المنزلية بمحلة أنشاق بنسبة 50%، كما يتم استكمال أعمال مد وتدعيم أو إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرى بنسب تنفيذ تتراوح ما بين 50% إلي 95% بالإضافة إلى بعض مشروعات رفع كفاءة محطات مياه الشرب بنسب تنفيذ حوالي 75%، مضيفة أنه يتم أيضاً رفع كفاءة عدد 2 رافع بجزيرة سعود بالشرقية بنسبة تصل إلى 50%، ورفع كفاءة عدد 3 محطات مياه شرب وبئر إرتوازي بقريتي تفهنا العزب بالغربية، وسمادون بالمنوفية.

3 - تم الانتهاء من أعمال الغاز الطبيعي بعدد 4 قرى هي: الحسنة بسوهاج، والزرابي بأسيوط، والمعصرة بالمنيا، وزاوية صقر بالبحيرة، والانتهاء من خط التغذية الرئيسي بنسبة 100% ويتم تنفيذ الشبكات الداخلية بنسب تتراوح بين 80% و99% وذلك بعدد 6 قرى هي: الأبعادية بالبحيرة، ومحلة أنشاق بالدقهلية، والشوبك الشرقي بالجيزة، والشوبك بالقليوبية، وشبين القناطر بالقليوبية، وتفهنا العزب بالغربية، ويتم تنفيذ خط التغذية الرئيسي وشبكات التوزيع الداخلية لعدد 4 قرى هي نهطاي بالغربية، وجزيرة سعود بالشرقية، وسمادون بالمنوفية، والمراشدة بقنا، بنسب متفاوتة.

4 - تم البدء في تنفيذ جميع المجمعات الحكومية بعدد 11 مجمعاً حكومياً بقرى الشوبك بمركز شبين القناطر، ومحلة إنشاق مركز شربين، والحسنة بمركز طما، وأيضاً البدء في تنفيذ جميع المجمعات الزراعية بعدد 11 مجمعاً زراعياً، وتم البدء في رفع كفاءة وتطوير عدد 9 مراكز شباب، والانتهاء من 4 مشروعات تعليمية، وبدء أعمال الصيانة ببعض المدارس، بالإضافة إلى البدء في تطوير عدد 2 مركز طبي بقريتي الشوبك الشرقي وجزيرة سعود، من إجمالي عدد 4 مراكز طبية مستهدفة، والبدء في 4 وحدات صحية بقرى المراشدة، والأبعادية، وزاوية صقر، ومحلة إنشاق، من إجمالي 10 وحدات صحية، كما تم البدء في عدد 2 نقطة إسعاف بقريتي الابعادية، وجزيرة سعود، من إجمالي عدد 5 نقاط إسعاف مستهدفة.

5 – فيما، يتعلق بملف "سكن كريم" لتحسين جودة الحياة للأهالي، تم تدقيق حصر المستحقين، وإرساله لجهات التنفيذ، وذلك بعدد 8 قرى هي: زاوية صقر، والمراشدة، والحسنة، والأبعادية، وسمادون، ومحلة أنشاق، وتفهنا العزب، ونهطاي، كما يتم استكمال تدقيق الحصر بالقرى المتبقية بعدد 6 قرى، مضيفة أنه تم تحديد إحتياجات وزارة التضامن الإجتماعي لعدد 14 قرية، والإرسال إلى وزارة التنمية المحلية لتدبير الأراضي المطلوبة بعدد 14 قطعة أرض، بمساحات 600 م2 لإنشاء وحدة إجتماعية، و1000 م2 لإنشاء مركز لتنمية الأسرة والطفولة.

6 – بالنسبة لموقف توفير الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تم توفير 96% من إجمالي الأراضي المطلوبة، وتم استلام 85% منها من جانب جهات التنفيذ، كما تم الانتهاء من إجراءات التخصيص لعدد من الأراضي.

7 – بالنسبة للموقف التنفيذي الحالي للمشروعات في نطاق 1413 قرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، فيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، فإن هناك 35 قرية مخدومة بالفعل، و31 قرية تم تنفيذ المشروعات بها، كما تشهد 654 قرية تنفيذ مشروعات جديدة، ويتم استكمال مشروعات المد والتدعيم في 213 قرية. وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب، فهناك 118 قرية مخدومة، و 104 قرى تم اتمام مشروعات مد وتدعيم الشبكات بها، و 1097 قرية تشهد استكمال مشروعات المد والتدعيم حالياً

8 - فيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، فهناك 68 قرية مخدومة بالفعل، و 13 قرية تشهد تنفيذ مشروعات بها ضمن موازنة وزارة البترول، و 1332 قرية ستشهد توصيل الخدمة ضمن أعمال مبادرة "حياة كريمة"، وتم بدء التنفيذ في 30 قرية، وتم الانتهاء من التصميم وتجهيز الأعمال في 113 قرية، وجار التصميم بنحو 513 قرية.

9 - في قطاع الاتصالات، تم بدء تنفيذ شبكات الألياف الضوئية في 16 قرية، وتم المعاينة والتخطيط ويتم تجهيز الموقع في 198 قرية، كما تم الانتهاء من تطوير 575 مكتب بريد، ويتم تطوير 34 مكتب بريد أخرى، بالإضافة إلى 333 مكتب بريد مقرر إضافتها ضمن مجمعات الخدمات الحكومية.

10 - تم الانتهاء من تبطين 43% من المستهدف تبطينها في قطاع الري، بأطوال 1368 كم، من اجمالي 3147 كم مستهدفة، كما يتم تنفيذ 333 مجمع خدمات حكومي، و333 مجمعاً زراعياً.

11 - بلغ إجمالي عدد المشروعات المقرر تنفيذها بقرى مبادرة حياة كريمة في قطاع التعليم، 1081 مشروعاً بإجمالي 14 ألف فصل، ويتم تنفيذ خطة صيانة لنحو 1227 مبنى مدرسياً.

12 - يشهد قطاع الشباب والرياضة تنفيذ 1061 مشروعاً ضمن مبادرة "حياة كريمة".