شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم عن سناتر الدروس: لا داعى للزج بأبنائنا فى هذه الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم التربية والتعليم والتعليم الفنى، هل يسأل أولياء الأمور عن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هذه الأنفاق مما يسمى بسناتر الدروس الخصوصية، وهل يسأل أولياء الأمور إذا كان قد تم تدريب مدرسي السناتر على المناهج الجديدة.

وتابع وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية بفيس بوك، بعد عرضه فيديو لسنتر للدروس الخصوصية، مفارقات كبرى للتأمل: هل يعترض أولياء الأمور على أسعار السناتر ويماطل البعض في دفعها وهل يعترض أولياء الأمور على شراء الكتب المزورة الخارجية والتي تسرق الملكية الفكرية لبلدنا ولحكومتنا.

وأضاف الوزير، في نفس الوقت تشتعل مواقع التواصل بأسئلة للدولة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس ونشكو من الكثافات ونشكو من دفع مصروفات ضئيلة تنفقها الدولة على أبنائها وتوفر لهم كتبا أصلية تحمي حقوق مؤلفيها، وتتحدث المواقع عن "تدريب المعلمين" وننسي أن معظم من يدرس في هذه السناتر ليسوا معلمين أو تربويين من الأساس، لقد وفرت الدولة المصرية مصادر التعلم المتنوعة والموثقة والتي تم مراجعتها من قبل الوزارة مجانا ولا داعي للزج بأبنائنا في هذه الانفاق وإهدار الأموال فيما لا يفيد ولا ينفع.