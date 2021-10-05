شكرا لقرائتكم خبر عن العالم أوف لاين.. فيس بوك يسقط 7 ساعات وخسائر بالمليارات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات من الانقطاع أصابت عددا من مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وواتس اب وانستجرام وتيك توك ووصل العطل إلى موقعى "أمازون" و"جوجل" وشبكة محمول أمريكية.

وأول تأثيرات هذا العطل تراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% وانخفض إلى مستوى 323.56 دولارا بعد خسارة 19.5 دولارا ووفق صحيفة ديلى ميل فإن العطل فى أول ساعتين منه كبد الاقتصاد العالمى ما يزيد عن 160 مليون دولار بحسب موقع NetBlocks

وحتى الآن السبب الرئيسى لهذا العطل الجسيم لا يزال مجهولا واكتفت شركة فيسبوك بالإقرار بالخلل الكبير الذى أصاب المواقع والتطبيقات التابعة لها باستخدام موقع تويتر ونشرت على حسابها تغريدة أنها على علم بوجود مشكلات فى الدخول إلى الموقع.