شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطور شارع الجمهورية بالحوامدية وعددا من شوارع العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة الجيزة أعمال تطوير وتوسيع شارع الجمهورية بطول 650 مترا بنطاق مدينة الحوامدية، تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق لإيجاد السيولة المرورية والربط بين شوارع الصحافة وسعد زغلول وجسر المنوات بنطاق مدينة الحوامدية.

وتم استكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف والإنارة بالعمرانية، حيث تم استكمال فرد الطبقة الإسفلتية الرابطة بشارع شكري من شارع الهرم، وفرد الطبقة الإسفلتية الرابطة بشارع الظافر من شارع الهرم، و البدء بفرد الطبقة الإسفلتية الرابطة بشارع عبد الرحمن حسني من شارع ناصر الثورة، تحت إشراف محمد نور الدين.

وتواصل محافظة الجيزة أعمال تنفيذ خطط تطوير المحاور المرورية وفتح شرايين مرورية جديدة وفي اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالقيام بتطوير ورصف عدد من المحاور وإزالة التعديات علي الطريق العام وتوسعتها، وينفذ مركز ومدينة كرداسة إزالة التعديات علي طريق المنصورية بمتابعه من اللواء خالد عصر رئيس المركز والتي شملت أرصفه ومنشأت خشبيه وأسوار وتاندات ومشتل مخالف وذلك بدءاً من منطقة كفر غطاطي وجاري الاستكمال بطول 4 كم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق للعام المالي 2021 /2022 .

ويتم مد خطوط الصرف الصحي بالشوارع المحرومه بطريق البراجيل، حيث قام حي شمال الجيزة بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال بتمهيد الرصيف أمام مجمع مدارس احمد عرابى وسيتم التبليط بالانترلوك فور الانتهاء من توصيل المرافق تمهيدا لافتتاحه















