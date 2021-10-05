شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية فلكية: غدا اقتران القمر لشهر ربيع الأول 1443 هجريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الراصدون للسماء لترقب هلال شهر ربيع الأول يوم الأربعاء 29 صفر 1443 الموافق 6 اكتوبر 2021 (حسب تقويم أم القرى) حيث سيصل القمر منزلة الاقتران عند الساعة (11:05 صباحاً بتوقيت جرينتش) منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وبدء شهر اقترانى جديد.



وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة في هذا اليوم عند الساعة (03:04 مساءً بتوقيت جرينتش) وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق الغربي على إرتفاع (2) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة " (3) درجات واضاءته (0.1 %) وسيغرب عند الساعة (03:19 مساءً بتوقيت جرينتش) بعد (15) دقيقة من غروب الشمس وعلية فإنه لا يمكن رؤية القمر هذه الليلة.

وسيتبع منزلة الاقتران منزله أخرى من منازل القمر تسمى الإهلال وتعني رؤية الهلال الجديد بسهولة بعد اقتران القمر مع الشمس وخروجه من منزلة المحاق وابتعاده مسافة كافيه عن الشمس لظهور النور على سطحه وستكون مهيأة في اليوم التالي .

فيوم الخميس 1 ربيع الأول 1443 الموافق 7 أكتوبر 2021 (حسب تقويم أم القرى) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة (3:03 مساءً بتوقيت جرينتش) وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق الغربي على إرتفاع (11) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة " (15) درجات واضاءته (1.8%) وسيغرب عند الساعة (3:59 مساءً بتوقيت جرينتش) بعد (56) دقيقة من غروب الشمس وسوف يرصد هلال القمر بسهولة سيكون في اعلى يسار موقع غروب الشمس.

ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء تكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.