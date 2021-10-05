شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تعيين خدمات شرطية بسوق الجمعة لمنع عودة الباعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتعيين الخدمات الشرطية بمنطقة سوق الجمعة بالسيدة عائشة لمنع عودة الباعة لهذة المنطقة بالإضافة إلى عمل حملات مكبرة للنظافة ورفع أى اشغالات بالمنطقة المحيطة .



وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وافق على نقل سوق الجمعة، وذلك فى إطار منع إقامة سوق بيع الحيونات إلى جانب التنبية على مسئولى حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة لضبط أى مخالفات او تواجد خاص ببيع الحيوانات البرية .

وأشارت عبد المنعم، إلى أنها تتابع تنفيذ الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن أولا بأول حفاظا على صحة المواطن ومراعاة للصحة العامة، وذلك فى إطار حماية ومنع تداول أو بيع الحيوانات البرية أو الاتجار بها .

وضبطت أجهزة محافظة القاهرة الجمعة الماضية خلال حملة على سوق الجمعة استهدفت ضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين المصرية ، حيث تم ضبط عدد من حوالي 8 من الثعابين متنوعة الحجم و4 زواحف و3 طيور و3 تماسيح متنوعة الحجم و3 سلاحف ، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.