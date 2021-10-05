شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دير القديس جيورجيوس بمصر القديمة × 13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر دير القديس جيورجيوس بمصر القديمة تابعا لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، وتشرف عليه وزارة الآثار المصرية، ومعروف باسم دير مار جرجس الرومانى التاريخى.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن دير القديس جيورجيوس بمصر القديمة.

1 - يقع بجوار المتحف القبطى المجاور للكنيسة المعلقة التاريخية التابعة للبطريركية القبطية، وبالقرب من جامع عمرو بن العاص التاريخى.

2 – تعتبر كنيسة الدير الرئيسية الكنيسة المستديرة الوحيدة فى مصر، حيث تم تشييدها فى القرن السابع الميلادى على قمة البرج الرومانى بحصن بابليون، وشيدها الكاتب الثرى أثناسيوس سنة 684 ميلادية.





3 – تم تأسيس الدير فى القرون الأولى للمسيحية، فوق برج من قلعة بابليون الرومانية القديمة، وهو من المبانى الأثرية الفريدة من نوعها فى الشرق الأوسط، وجزء مقدس من أرض مصر، لأنه أحد الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة أثناء لجوئها إلى مصر.

4 - يوجد أسفل كنيسة رقاد العذراء، الموجودة في وسط مدافن الدير لأبناء الروم الأرثوذكس، بئر ماء عاشت جواره العائلة المقدسة كما أنه بحسب تقليد الدير أن جيورجيوس سجن فيه.

5 - يعد من أهم المعالم الدينية المسيحية فى إفريقيا حيث يأتى إليه الآلاف من المسيحيين والزائرين للصلاة وكذلك من المسلمين وطلب البركات، خاصة فى ذكرى مولد القديس جيورجيوس يوم 23 أبريل من كل عام.

6 - الدير يعرف بأنه مكان لتحقيق الأمنيات، ففى الكنيسة الرئيسية توجد أيقونة عجائبية للقديس جيورجيوس موضوعة داخل مزار.

7 - يتميز الدير يضم بمجموعة من أيقونات لقديسين تعود من القرن الـ11 إلى الـ15 و7 كنائس صغيرة تمثل أيام الأسبوع وبه برجان رومانيان كان يمر خلالهما نهر النيل، ويوجد فيه أقدم مقياس لنهر النيل أسفل برج الكنيسة.





8 - يحتوى على آثار تعود لعصور وأزمنة مختلفة، فضلا عن أنه يضم أيقونة للسيدة العذراء سميت بعذراء القاهرة وهى أيقونة نادرة.

9 – يحتوى على توابيت لقديسين ولبطاركة الإسكندرية مصنوعة من الجرانيت المصرى.

10 - في الكنيسة الرئيسية للدير يوحد منبران، أحدهما يتلى عليه الإنجيل باللغة اليونانية (لغة الإنجيل المقدس) والآخر بالعربية.

11 - آخر ترميم تم للدير كان عام 1904بتبرعات من محسنين يونانيين محبان للقديس جيورجيوس ولبطريركية الإسكندرية.

12 - استغرقت أعمال ترميم للدير ثلاث سنوات، وبلغت تكلفتها 70 مليون جنيه مصري .

13 - افتَتَح الدير بعد ترميمه صاحب الغبطة البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقفيا، في يوم 24 أبريل 2015، في احتفال كبير.























