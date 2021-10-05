شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 4 قوافل طبية اليوم ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم اليوم الثلاثاء إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، يومي 5 و 6 أكتوبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة و الأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب و الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن القوافل الطبية ستتواجد في محافظات البحر الأحمر و سوهاج و الجيزة و أسيوط.

يذكر أن القوافل الطبية تقدم كافة الخدمات للمواطنين بالمجان .