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الصحة تطلق 4 قوافل طبية اليوم ضمن مبادرة حياة كريمة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم اليوم الثلاثاء إطلاق 4 قوافل  طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، يومي 5 و 6 أكتوبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة  وخدمات تنظيم الأسرة و الأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام  والجراحة والرمد الأسنان  والقلب و الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل. 

 

وقالت وزارة الصحة والسكان   أن القوافل الطبية ستتواجد في محافظات البحر الأحمر و سوهاج و الجيزة و أسيوط.

 

يذكر أن القوافل الطبية تقدم كافة الخدمات للمواطنين بالمجان .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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