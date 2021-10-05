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أخبار 24 ساعة.. الصحة: استلام 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر ضمن 8 ملايين مقدمة من أمريكا

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى

 

ننشر أسماء 270 مركزا لتلقي لقاح لطلاب الجامعات دون تسجيل مسبق

 

دار الإفتاء: التبرع لمبادرة حياة كريمة من الصدقات الجارية

 

الكهرباء: لم نصدر بيانات عن مد فترة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية

 

تنسيق الأزهر 2021.. طب بنين وبنات من 627 درجة وهندسة بنين من 600

 

وزيرة الصحة: استقرار إصابات كورونا اليومية منذ 10 أيام

 

وزيرة الصحة: استلام 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر ضمن 8 ملايين مقدمة من أمريكا

 

جهاز حماية المستهلك: 40 مليون جنيه مبيعات معرض "أهلا مدارس"

 

حقيقة تعرض مصر لإعصار شاهين.. الأرصاد ترد وتكشف تفاصيل الطقس لنهاية الأسبوع

 

التموين: إنشاء شركة مصرية فرنسية لإدارة سوق الجملة ببرج العرب العام المقبل

 

ننشر نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة.. طب بنين وبنات القاهرة 96.46%

 

القوى العاملة: تحويل 2.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن بالأسماء

 

الزراعة: نعمل على تطوير حديقة الأسماك واستقطاع جزء منها لبناء جراچ مجرد شائعة

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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