اليوم.. بيت السحيمي يحتفل بانتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف مركز الإبداع الفني بـ"بيت السحيمي" في شارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، حفل فرقة قصر الغوري للموسيقي العربية، احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

تقدم الفرقة مجموعة من الأغاني الوطنية منها: "أحلف بسماها وبترابها"، "عاش اللي قال للرجال عدوا القناة "، " الأرض بتتكلم عربي"، " يارب بلدي وحبايبي "، "عطشان يا اسمراني" "جابلك اية يا صبية ".

ومن المقرر أن يفتح بيت السحيمي أبوابه أمام الجمهور لمتابعة فعالياته بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية والضرورية لتفادي انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".​