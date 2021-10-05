طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بسبب طلاب IG

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تقدمت الدكتورة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، بسبب أزمة تنسيق طلاب الثانوية العامة IG .

وحصل موقع "الخليج 365" على صورة من طلب الإحاطة المقدم لرئيس مجلس النواب من النائبة جيهان البيومي، بشأن عدم دخول طلاب الثانوية العامة IG كلية طب رغم حصولهم على 4ر99% في الثانوية العامة هذا العام.

وقالت النائبة في تصريحات لموقع "الخليج 365" إنها تلقت مجموعة من الشكاوى والاستغاثات من بعض أولياء الأمور في هذا الشأن وبناء عليه تحركت من أجل معرفة الأسباب من وزارة التعليم العالي.

وأكدت أنها على تواصل مع أهالي الطلاب وستنقل شكواهم واستغاثتهم إلى أروقة مجلس النواب باعتباره بيت الشعب، معربة عن أمنيتها أن يتم قبول طلب الإحاطة وسرعة الاستجابة من أجل مستقبل الأبناء.

وأشارت إلى أنها تابعت عبر صفحات فيسبوك استغاثات من قبل أولياء أمور هؤلاء الطلاب، منوهة إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا في سبيل توضيح كل صغيرة وكبيرة.

