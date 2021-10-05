الزراعة توضح الإرشادات الواجب اتباعها عند حصاد وتخزين محصول الأرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أصدر معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بعض التوصيات لمزارعي الأرز .

وقال الدكتور علاء خليل مدير المعهد، إن التوصيات تتضمن الارشادات الواجب مراعاتها عند حصاد وتخزين الأرز وهي كالتالي :

1-ضرورة تجفيف الحقل قبل الحصاد بخمسة عشرة يوما أو وقف الرى بعد عشرين يوم من تمام الطرد .

2-الحصاد عند اصفرار 85 % من سنابل الصنف بالحقل .

3-الحصاد عند اكتمال امتلاء الحبوب السفلى بالسنابل وتصبح صلبة خصوصا فى الأصناف سهلة الفرط .

4-الحصاد عند محتوى رطوبة بالحبوب من 16- 18% ويتم التجفيف حتى تصل الى 14 % قبل التخزين .

5-الاهتمام بوسائل النقل ( مقطورات وماكينات الحصاد لتقليل الفاقد اثناء الحصاد ) .

6-تخزين الحبوب فى أجولة خيش أو شكاير بلاستيك منسوج والرص فى طبقات بعرض 2 جوال وارتفاع 12 جوال مع ترك مسافات تعمل على مرور الهواء بين الفراغات لسهولة التهوية .

7-الرص فى طبقات لا تزيد عن اثنى عشرة رصه لسهولة التهوية .

8-تجنب حرق القش لعدم تلوث البيئة وقتل الكائنات الدقيقة وزيادة العائد الاقتصادى عن طريق استخدامه فى عمل أعلاف غير تقليدية مع الحقن بالأمونيا أو مولاس واستخدام بالات القش فى زراعة الخضار أو الأسطح أو سماد بلدي.

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